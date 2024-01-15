民進黨前主席施明德生日辭世 臉書最後貼文悲痛喊「10字」 @ChinaTimes

民進黨前主席施明德今（15）日病逝，享壽83歲，資深媒體人黃揚明指出，施曾在1995年提出「大和解咖啡」主張，或許準總統賴清德可以從這段歷史，獲得未來與在野黨互動的智慧。

1995年，剛成立不久的新黨因形象清新獲得不少支持，但因立場與民進黨迥異，導致雙方衝突嚴重，衝擊各自形象，為此時任民進黨主席的施明德，提出與新黨合作、促成社會大和解的主張，結果雙方竟成功合作，攜手角逐立院龍頭，而在1997年，雙方又召開了第二次「大和解咖啡」。

黃揚明今在臉書發文轉發了施明德好友、資深媒體人陳文茜的貼文，除了悼念施的離世，也提到施曾促成大和解咖啡，或許賴清德可以從這段歷史，獲得未來與在野黨互動的智慧。

網友們也在黃揚明的貼文留言表示，「有參加過他的紅衫軍集會遊行，難忘的經驗」、「參加過百萬倒扁，向施主席致上最高的敬意」、「令人尊敬的革命家」、「謝謝他站出來領導紅衫軍革命，永遠緬懷他」、「新潮流這麼傲慢，會想跟在野合作嗎」。