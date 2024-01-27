台9線1輛大貨車27日自撞山側翻覆。（讀者提供／蔡旻妤台東傳真）

台東40歲王姓民眾今天凌晨1時35分開著大貨車沿台9線往台東市方向行駛，行經413公里轉彎處不明原因自撞山側護欄翻覆，王男輕傷，經消防人員現場治療後未送醫。台東縣警察局大武分局表示，王男無飲酒情形，詳細肇事原因正在調查釐清，而事故也造成貨車載運的乾淨衣物也隨之掉落，事故車輛在8時50分拖離，道路恢復正常通行。

大武警察分局27日1時35分接獲報案，台9線413公里路段發生交通事故，員警立即到場交通疏導並配合消防人員救護傷患。40歲王姓民眾駕駛營業大貨車沿台9線由南往北行駛（台東市方向）途經413公里轉彎路段，不明原因自撞山側護欄翻覆，造成王男輕傷，經消防人員檢傷無礙，現場治療後未送醫，駕駛人無飲酒情形，詳細肇事原因，大武交通小隊調查釐清中；於上午8時50分拖離事故車輛，清除路面障礙物，恢復正常通行。

台9線1輛大貨車27日自撞山側翻覆。（讀者提供／蔡旻妤台東傳真）

台9線1輛大貨車27日自撞山側翻覆。（讀者提供／蔡旻妤台東傳真）

大武警察分局呼籲，請駕駛人行駛南迴公路勿疲勞駕駛、超速及任意超車，隨時注意車前狀況，遵守交通規則，共同維護用路人行車安全。