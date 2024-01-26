台北捷運劍南路站的多目標大樓工程開發案，26日上午舉辦工程簽約典禮。台北市長蔣萬安於致詞時指出，這裡未來將成為大直地區的新地標，也與市府打造15分鐘城市的目標一致，也就是透過步行、騎乘15分鐘以內，就能滿足不管是交通、居住、工作、就學、醫療、休閒運動各領域需求。

蔣萬安26日上午出席劍南路站多目標大樓工程簽約典禮，致詞時指出，去年7、8月間，他到新加坡、首爾、上海等國際一流城市參訪，發現多數城市的規畫跟發展，都是朝向TOD概念，也就是大眾運輸捷運為導向的發展，目前台北市除了上次已見證簽約的劍潭站，還有正在興建當的士林站，還有今天簽約的裡規畫的劍南路站大樓。

蔣萬安說，未來劍南路大樓落成後，不只是有商場辦公，還結合了各項公共服務設施，有教保中心、區民活動中心。他強調，未來就城市的規畫，市府會運用台北市獨有的優勢，綿密的捷運網絡以及場站，強化帶動區域的發展，該大樓未來會是大直地區的新地標。

蔣萬安表示，市府團隊的目標是打造「15分鐘城市」，也就是只要是市民的需求，未來都可以透過步行、騎乘15分鐘達成，串聯各個TOD場站的開發，把整個城市打造成為更宜居舒適、方便的環境。

北捷指出，捷運文湖線劍南路站多目標大樓工程案簽約，利用捷運便利優勢，可望帶動整體區域發展；大樓北側連結未來捷運環狀線Y29站，Y29站完工後可直接串連社子島、士林、內湖科技園區、松山、信義等地區，將為大直地區帶來強大的發展動力，同時豐富大直商圈機能，轉變為新的都市核心。

北捷董事長趙紹廉指出，捷運劍南路站多目標大樓利用原來劍南路站南側客運轉運站及廣場興建，規畫地下2層、地上22層複合式大樓，總樓地板面積1萬3千餘坪，提供辦公室、商場、教保中心、區民活動中心及景觀餐廳使用。

台北捷運於2023年辦理劍南路站多目標大樓工程招標，由春原營造股份有限公司、陳昆豐建築師事務所、永龍企業股份有限公司共同承攬，契約金額約42億元，預計於2029年完工。