大陸春運26日正式開跑，一早北京西站滿滿都是準備搭車返鄉的人潮。（吳泓勳攝）

1月26日是大陸今年春運啟動第一天，北京西站當天早上隨即湧出人潮，有打工完要回家的農民工，也有攜家帶眷準備返鄉的一家子，或是剛玩完準備回家的大學生。同時這也是疫情正式告一段落之後的首個春運，站務人員也感嘆人潮確實回來了，26日上午由北京西站發車開往香港西九龍站的列車長仲召爽也說，車上約一半是香港人，主要都是返鄉。甚至稍早從香港回北京時還遇上一位客人，歷經三年疫情之後，終於能回北京探視100歲的母親。

中國國家鐵路集團表示，2024年大陸春運26日正式啟動，直至3月5日為期40天，預期全大陸鐵路發送旅客4.8億人次、日均1200萬人次，較2023年春運增長37.9％，預計26日春運首日發送旅客1060萬人次。

而北京西站也公告單站數據，26日的春運首日預計發送旅客14.3萬人，整個春運約為492萬人，高峰日研判在2月7日，屆時預計發送單日高峰22萬人。旅客出行目的地主要集中在鄭州、西安、武漢、長沙等熱門城市以及廣深、成渝、昆明、南寧等方向。

準備帶全家回河南老家過年的彭先生說，已經一年沒有回過老家了，這次車票仍舊不是很好買，大約要提前至少7、8天才能訂到票，但包含小孩在內全家的心情都挺激動，一早5點多就起來了，終於能夠回老家探望家人，然後趁過年與親戚朋友聚聚。

帶著老母親一路旅遊過年的另一位旅客也說，13號從上海自行開車到銀川，然後先從銀川到哈爾濱旅遊看冰雪大世界，又從哈爾濱到北京轉車，準備晚上回銀川過年。但也感嘆票確實不好買，除了一定得提前之外，也顧不上是否特價或便宜，只能是看到有空未就趕緊下單。

另外也有正要搭車返鄉的農民工大爺透露，這一年的工地務功機會不多，像是北京周邊的附近工地更已早早結束，因為沒什麼留下來打工的機會，今年也就特別早返鄉。

此外，近年大陸鐵路的車上服務也越來越多元，例如這次適逢春運期間，中國鐵道旅行社集團副總經理田春林說明，針對高鐵熱鏈餐由原來2種增加到5種，所屬京鐵大酒店春運期間推出了京醬肉絲、焦溜丸子等等五款京味餐點；所屬瑞爾威酒店的天佑京鐵烘焙店更推出現烤披薩，提供北京幾個站的高鐵車廂乘客點餐。