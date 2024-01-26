中法建交60周年招待會25日在大陸國家大劇院舉行，大陸國家主席習近平發表影片致詞，表示60年來，中法關係始終走在中方與西方國家關係前列，為兩國人民帶來福祉，為世界和平、穩定、發展作出貢獻。

習近平表示，從飛機、衛星、核電站到葡萄酒、乳酪、化妝品，中法合作既有「高精尖」，也能「接地氣」；從互設文化中心到互辦文化年、語言年，中法人文交流為世界文明互鑒作出表率。

另外從聯合國氣候變化巴黎大會到昆明-蒙特利爾生物多樣性大會，中法攜手引領國際社會共同應對全球性挑戰。