熟知內情人士指出，橋水的中國大陸私募基金在元月初巡迴路演（roadshow）時，告訴當地投資人陸股值得持有。同時，也適度看好債市，因為當地政策會持續寬鬆，幫助經濟成長。另外，也還有降息的空間。

上周，習近平才對外公布中國大陸金融政策方向，強調黨的控管以及規章審視等事宜。不過，在北京政府未能祭出強而有力的貨幣政策相互輝映下，橋水才會較溫和看待陸股，導致陸股日前又下殺一波。

具有指標性意義的陸股滬深300指數，22日一度跌到5年新低。

不過，陸股低迷的氛圍卻把已完成募資的共同基金數量，推升至5年新高。避開股市擁抱基金，是投資人信心不足的其中之一現象。

之後，李強總理下令穩定重挫的陸股，以及推動2,780億美元的紓困計畫，陸股才慢慢止穩。不過，還是有不少人質疑是否陸股就可就此反彈。香港交易的國企指數（HSCEI）在24日午盤一度大漲2.71%，原本下跌的滬深300也翻紅，上漲1.52%。

中國大陸景氣看不清楚，就連經驗豐富的投資老手也翻船。新加坡避險基金亞洲創世紀資產管理（Asia Genesis Asset Management）在買進不少股價低的陸股，同時做空日股後，光是元月前幾周的績效就大跌18.8%。因此，這檔3億美元大小的總經型基金（Macro Fund）也被迫暫停運作。

根據了解，橋水投資在不同資產上的全天候資產配置組合（All Weather Plus），包括股票、債券以及黃金等大宗物資商品，去年上漲10.8%。即使投資的股票虧損3.1%，但靠著債券以及原物料的佈局，獲利也多增0.9%。

不過，橋水對大宗商品抱持適度下跌的看法，部分原因是工業金屬因中國大陸房地產市場，為減少債務負擔的去槓桿化，價格面臨向下壓力。中國大陸投資管理業者私募排排網統計，去年中國大陸多元資產對沖基金（multi-asset hedge fund）平均回報率為2.5%，大勝股票型基金虧損2.45%。

由於橋水績效不錯，大陸投資人現在寧可去買基金也不買股票，根據估算，橋水管理大陸的境內資產已擴增至近400億人民幣，約56億美元。不過，低調的橋水卻不願評論。