外傳我國太平洋友邦吐瓦魯恐於26日大選後與我國斷交，不過涉外人士透露，斷交風聲是從諾魯來的，恐為諾方或是大陸的另一步操作，他更透露，我國駐吐國使館向多位高層查證後，皆未聽聞有邦交危機的情況，且雙方邦誼或吐國跨黨派支持。

涉外人士指出，據悉吐國駐台大使潘恩鈕（Bikenibeu Paeniu）向外媒表示吐瓦魯將於大選後與我國斷交的消息來源是來自諾魯，研判是諾魯或是中國大陸的另一步操作，因此外交部第一時間就要求我駐吐瓦魯使館進行查證，對象包含吐國總督法拉尼（Tofinga Falani）、總理納塔諾（Kausea Natano）、外長及在野黨等高層人士等，查證後都沒有邦交危機的情況。

涉外人士透露，吐國國會16席議員皆與我國關係深厚，雙邊關係堅實，並獲得跨黨派議員支持，雖然恐有1、2位較難以預測行為的議員，但整體而言無論吐國大選結果為何，目前研判都不會影響與我國邦交情形。

涉外人士說明，澳洲去年甫與吐瓦魯簽訂協議，顯示澳洲不僅重視吐瓦魯，也對近年中國大陸涉入南太平洋局勢的行為保持密切關注。另外，外傳澳洲在我國與諾魯斷交前就知悉此情形，涉外人士表示，事實上澳洲、美國、日本等國都是當天才知道斷交消息。