外媒報導我國友邦吐瓦魯26日大選完恐會轉向與大陸建交，外交部亞東太平洋司副司長陳俊吉表示，我國駐吐國大使館於獲悉該報導後立即會見吐國高層查證，並獲吐國澄清與我國堅定邦誼。

陳俊吉說明，外交部持續密切注意中國試圖破壞我國與南太平洋邦交國的作為，而我國駐吐瓦魯大使館在知悉吐瓦魯恐於大選後與我國斷交的新聞後，也隨即會見吐國高層查證，而吐國政府澄清本消息僅為吐國駐台大使潘恩鈕（Bikenibeu Paeniu）的個人評論，並非吐國立場，再次強調與我國間堅定邦誼，陳俊吉另提到，外交部會持續關注吐國國會大選。

至於外交部政務次長田中光出席我國友邦馬紹爾群島共和國新任總統海妮（Hilda Heine）及內閣部長就職儀式後，是否也會規劃訪問吐瓦魯？陳俊吉回覆，田中光此行奉派以總統特使前往出席馬國總統就職典禮，並未有訪問吐瓦魯的規劃，不過我國駐吐國大使館仍將持續與吐國高層政要保持聯繫。