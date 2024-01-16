台諾斷交，外交部16日表示，我太平洋友邦帛琉、馬紹爾及吐瓦魯獲悉後，主動以臉書及致函等各種方式公開表達堅定維繫與我邦誼的立場，外交部未來將持續鞏固並深化與友邦的邦誼，並與理念相近國家保持密切聯繫，共同維護印太區域的和平、穩定及繁榮。

馬紹爾透過駐台大使館官方臉書發文表示，馬國是台灣真正的朋友，認為台灣在印太區域安全及繁榮扮演關鍵角色，承諾將持續支持台灣的國際參與並為我國發聲。

帛琉總統辦公室在官方臉書發出聲明，總統惠恕仁盛讚台灣長期協助帛琉各領域的發展，並強調，台帛邦誼是基於共享價值及對印太區域和平及繁榮的承諾。

吐瓦魯總理拿塔諾正式致函我國駐館，重申吐國為台灣堅定好友，將持續支持台灣民主發展，並強調台吐兩國邦誼穩固，台吐將在友誼的道路上持續並肩向前行。

此外，吐國總督法拉尼（Tofiga Falani）、國會議長戴伊歐（Samuelu Teo）、外交部長倪樂索尼（Panapasi Nelesone）等政要也向駐館表示，吐國珍視台吐關係，將持續守護兩國邦誼。

外交部對友邦的支持表達誠摯感謝，並表示，中華民國（台灣）未來將持續在既有良好基礎上，鞏固並深化與帛琉共和國、馬紹爾群島共和國及吐瓦魯國的邦誼，並與美國、澳大利亞、日本等理念相近國家保持密切聯繫，共同維護印太區域的和平、穩定及繁榮。