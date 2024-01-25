澎湃新聞25日報導，中國大陸國家能源局綜合司副司長、新聞發言人張星25日在大陸能源局2024年第一季新聞發布會指出，2023年太陽能發電與風電完成投資額逾兆元（人民幣，下同，約合新台幣4.4兆元）。大陸新能源完成投資額同比增長超過34％。其中，太陽能發電完成投資額超過6700億元（人民幣，下同），雲南、河北、新疆等3個省（區）集中式太陽能完成投資額同比增速均超過100％。風電完成投資額超過3800億元，遼寧、甘肅、新疆3個省（區）陸上風電投資加快釋放，廣東、山東2個省新建大型海上風電項目投資集中釋放。

與此同時，支撐性調節性電源完成投資額同比增速超過12％；綜合能源完成投資額快速增長，西北地方一批源網荷儲一體化和多能互補項目加快推進；新疆、甘肅、湖南、山東、重慶、廣東6個省（區、市）電化學儲能投資高速增長。

大陸國家能源局能源節約和科技裝備司副司長邊廣琦指出，截至2023年底，大陸已建成投運新型儲能專案累計裝機規模達3139萬瓩／6687萬瓩時，平均儲能時長2.1小時。2023年新增裝機規模約2260萬瓩／4870萬瓩時，較2022年底增長超過260％，近10倍於「十三五」末裝機規模。從投資規模來看，「十四五」以來，新增新型儲能裝機直接推動經濟投資超1千億元，帶動產業鏈上下游進一步拓展。

截至2023年底，新型儲能累計裝機規模排名前5的省區分別是：山東398萬瓩／802萬瓩時、內蒙古354萬瓩／710萬瓩時、新疆309萬瓩／952萬瓩時、甘肅293萬瓩／673萬瓩時、湖南266萬瓩／531萬瓩時，裝機規模均超過200萬瓩。技術路線「百花齊放」，已投運鋰離子電池儲能占比97.4％，鉛炭電池儲能占比0.5％，壓縮空氣儲能占比0.5％，液流電池儲能占比0.4％，其他新型儲能技術占比1.2％。

「根據最新數據，2023年全球可再生能源新增裝機5.1億瓩，其中中國的貢獻超過了50％。」大陸國家能源局國際合作司副司長潘慧敏表示，目前，中國風電、太陽能產品已經出口到全球200多個國家和地區，累計出口額分別超過334億美元和2453億美元。

國際可再生能源署報告指出，過去十年間，全球風電和太陽能發電項目平均度電成本分別累計下降超過了60％和80％，這其中很大一部分歸功於中國創新、中國製造、中國工程。「未來，中國將在大力推動國內清潔能源發展的同時，為全球貢獻更多的中國技術、中國產品和中國方案，為全球清潔能源發展和能源轉型事業作出更大貢獻。」