胡珈綺鼓勵同樣想入行或轉職的女性朋友，勇敢跨出第一步，只要有心、肯學就做得到。（雲嘉南分署提供／張毓翎台南傳真）

學影劇的胡珈綺，大學畢業後到對岸擔任成音師多年，後來因疫情返台找工作，看好太陽能產業的發展，轉換跑道並報名勞動部雲嘉南分署的職訓課程，學習太陽能板相關技術，結訓後不僅取得3張證照，還順利到台南一家太陽能公司任職，月薪從35K起跳。

「起初我連配線圖都看不懂，一切超級陌生」，胡珈綺說，她因為非本科系，所以得重頭學起，還好職訓課程以基礎核心原理打底，搭配完整的實作訓練，6個月後順利取得太陽光電乙級、室內配線與工業配線丙級3張證照。

現在胡珈綺鎖太陽能板、配電、配管動作專業又俐落，從原本的門外漢轉身變成綠能專業人才。她鼓勵同樣想入行或轉職的女性朋友，勇敢跨出第一步，只要有心、肯學就做得到，感謝政府提供職訓資源，讓她能成為綠電人才。

雲嘉南分署長劉邦棟指出，因應政府綠能政策，太陽能產業夯，現業界人力需求大，學員職訓後可從事太陽能系統規畫、監工、保養及維護等工作，新人起薪落在35K至38K，若有一定經驗，薪資超過50K不是問題，前景可期。

劉邦棟還說，目前分署開辦的職訓課程，符合業界技術需求，且學員在經工廠式的管理與訓練後，就業率都有8成以上。

此外，參訓學員不僅免訓練費，符合特定對象身分民眾，還能申請職訓生活津貼，若參訓學員為15至29歲青年，也有學習獎勵金每月8000元可申請、最多可領到9萬6000元。