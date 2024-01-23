台南市政府勞工局長王鑫基（右一）表示，這次感謝民間業者共同協力，為職災勞工盡一份心力，給予實質經濟援助及到府關懷。（台南市政府勞工局提供／張毓翎台南傳真）

台南市關子嶺勞工育樂中心去年重新招商，由富野集團旗下的關子嶺富野溫泉會館取得經營管理權，經過歷時1年的整修，預計在今年1月底開幕，今天（23日）先偕南市府勞工局做公益，探視職災弱勢勞工家庭，並致贈慰問金，助他們好過年。

富野接手經營關子嶺勞工育樂中心後，除了每年將固定提撥回饋金做為勞工團體發展基金外，每月還會提撥3萬元存入專戶作為職災弱勢勞工慰問金，今天勞工局長王鑫基與關子嶺富野溫泉會館員工代表分別到大內區、歸仁區探視慰問職災弱勢勞工家庭，並致贈慰問金共7萬元。

其中，大內區的關懷個案年僅33歲，去年底從事燈具配管工作時墜落，現場昏迷，導致大腦受損，在加護病房與死神搏鬥30天，才轉入普通病房，目前已轉護理之家照護，由於案主未婚，案父已過世，案母家管，案主原為家中經濟來源之一，卻遭逢職災無法工作，家庭經濟陷入困境。

王鑫基說，針對職災勞工家庭所面臨的困境，勞工局都會指派專人主動協助，提供有關職災法令及權益諮詢、心理支持、經濟補助等協助，期能支援職災勞工。這次感謝民間業者共同協力，為職災勞工盡一份心力，給予實質經濟援助及到府關懷。