台南市安平區建平八街前後道路寬度不一，又周邊大樓林立、車流量大，造成會車困難、擦撞事故頻傳，地方爭取10年，終於如願趕在今年農曆年前完成拓寬，同時優化人行空間，市長黃偉哲23日視察表示，這項道路工程經費雖不多對地方影響卻不小，更具體提升行人、行車安全。

黃偉哲表示，健康三街、建平八街從8米單向道變成10米雙向道，也增加人行道，此次得以拓寬「最大功德主」是台南高分院、台南高檢署台南分署把機關用地捐出來，作為人行步道，可讓民眾得到更好更安全的通行空間。

工務局表示，安平區建平八街原為安平五期重劃區完成範圍，當時都市計畫規劃寬度不一，建平八街自建平路到國平路段，寬度為10公尺，但國平路到育平路段400公尺原都市計畫寬度則為8公尺。

隨著安平區發展迅速，因道路寬度不一，造成人車爭道、險象環生，本次工程總經費約3200萬元，歷經8個月施工期，如期完工，解決道路瓶頸問題，大大提升行人安全，同時也優化人行空間、改善老舊側溝及斷面不足排水等問題。

平通里長魏富翔表示，建平八街周邊大樓多，國平路至育平路間的建平八街道路拓寬後，將有效降低人車爭道，會車困難及交通事故發生，尤其這次拓寬道路北側增設2公尺寬人行道，將大幅提升該區居住環境品質，加上緊接而來的台灣燈會其中一處燈區就在安平，當地交通壅塞景象可望改善。