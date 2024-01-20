台南市關廟區南雄南路一處平房20日一早8點多冒出熊熊烈火，屋外搭設停放車輛的棚子隨即沒入火海，台南市消防局獲報出動22車48 人到場，將屋內一對母女救出，不過，由於火勢燃燒迅速，現場1輛廢棄箱型車及3輛機車全部付之一炬。
初步了解，這起火警是因為民眾在屋外燃燒廢棄物，趁隙回屋內摺衣服，未查火勢延燒，直到被路人目擊「失火了」，屋主雖然焦急，礙於出入口就是連通車棚處，已經陷入火海，警消人員到場後，從房子側面剪掉鐵絲網將母女救出。
台南市消防局上午8點22分受理報案，8點45 分控制火勢，8點53分撲滅，一直到9點28分才終於處理殘火完畢。
關廟消防分隊表示，現場燃燒主建物旁臨時搭建廚房與倉庫約20平方公尺，波及1輛廢棄箱型車及1輛無牌照電動機車、2輛一般機車，無財損，不需火調，針對住戶未安裝住警器，已做宣導，尤其更特別呼籲，務必遵守「人離火熄」，才能避免發生火災憾事。
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