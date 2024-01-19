全台首發！寶可夢官方路線在台南共30條路線，南市府觀旅局上午宣布這項將於1月20日上線的活動。(曹婷婷攝)

寶可夢玩家看過來！Pokémon Go首度在日本以外推出官方路線，全台首發就在台南，規畫首批30條官方路線，涵蓋台南9個行政區、超過200個景點，20日正式上線，預期將吸引全球玩家前進台南。

台南市長黃偉哲表示，台南今年與寶可夢進一步合作，推出30條官方路線提供玩家抓寶，3月9、10日還將有「坐騎小羊」、「爆炸頭水牛」現蹤，歡迎各地寶迷們來台南抓寶。

台南市在2018年曾於奇美博物館舉辦過抓寶活動，當時吸引百萬觀光人潮。觀光旅遊局長林國華說，此次為Niantic公司主動找上台南市政府，看準今年台灣燈會在台南，預估將湧入千萬人潮，希望結合抓寶遊戲，吸引更多玩家目光。

台南這次也特別規畫從安平、中西區、鹽水、白河、龍崎、北門等9區逾200個景點，串聯港濱賞海、文藝路線、登山賞生態等，每一條路線為1.2公里，約1個半小時至2個半小時可完成。觀旅局說，訓練家每完成一條路線，都能獲得遊戲認證的勳章，觀旅局也加碼提供500份魚頭君i cash2.0吊飾，黃偉哲表示，配合台灣燈會推出超萌提包「小龍包」，後續也將作為玩家完成30條路線的加碼獎勵，獎勵相關辦法另行公布。

此外，玩家在任務起點與終點也能遇到遊戲新角色馬戴奧，與他交換友情禮物，而訓練家在台南獲取的遊戲明信片可藉由馬戴奧傳遞，讓世界各地訓練家收集，藉此行銷台南。

黃偉哲強調，行銷台南觀光「好還要更好」，尤其，國旅競爭非常激烈，台南是一個友善城市也是景點豐富、美食最多、充滿人情味的地方，今年可說是台南觀光旅遊年，2月起有台灣燈會，接著還有台灣國際蘭展、台灣文創博覽會等，一路從年初暢玩到年底。