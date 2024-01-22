台南市學甲區一名塭主日前巡視自家魚塭時，發現有4名陌生男子竟在光天化日下偷魚。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

台南市學甲區一名塭主日前巡視自家魚塭時，發現有4名陌生男子竟在光天化日下偷魚，員警獲報趕抵，當場人贓俱獲，且其中3名竟為逃逸達一年之久的外籍移工，全案訊後依加重竊盜罪移送台南地檢署及移民署專勤隊偵辦。

學甲警分局19日近中午接獲民眾報案，稱學甲三慶里有4名男子持漁網偷魚，宅港派出所巡佐王福得及警員林伯儒、林耘德前往了解，發現為4名竊賊共乘一部小貨車前往案發地並持漁網捕撈10多尾。

其中有3名外籍移工，起初面對警方詢問佯裝不懂中文，後來被帶到移民署專勤隊做指紋比對，逾期居留的身分才曝光；他們向警方供稱，台南養殖的虱目魚鮮美可口，因為不想花錢買，所以才起貪念，沒想到卻遇上警方盤查，得被遣返回國。

學甲警分局建議，民眾可自行於住家或魚塭、雞場工寮附近裝設監視錄影設備防範可疑人士，也能至鄰近警察單位諮詢防竊相關知識。另如遇可疑人士徘徊，請立即撥打110專線或提供監視錄影像。