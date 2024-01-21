彰化縣伸港鄉凌晨驚傳2死車禍事故，2名印尼移工共乘微型電動二輪車行經伸港鄉興工路時，疑因逆向行駛，與1輛自小客車碰撞，電動二輪車當場爆炸起火，2名移工送醫搶救仍死亡，詳細肇事原因由警方調查釐清。

警方調查指出，今天凌晨0時30分許，印尼籍移工阿冰（男、30歲）騎乘微型電動二輪車，搭載同鄉移工佑加（男、27歲），騎經伸港鄉興工路時，疑因逆向行駛，與曾姓男子（46歲）駕駛的自小客車發生碰撞。

兩車碰撞後，2名移工共乘的微型電動二輛車起火燃燒，毀損嚴重。彰化縣消防局獲報後派遣消防人車到場，將2名移工送往彰濱秀傳等醫院搶救，然兩人因傷勢過重，經搶救仍死亡。

警方指出，2名傷重身亡的移工均未戴安全帽，是否有酒駕，尚待抽血檢測釐清；自小客車駕駛曾男酒測值為0，其傷勢為右手挫傷，並無大礙，警訊後依過失致死罪移送法辦。

經查，肇事雙方疑都有過失，其中2名移工共乘微型電動二輪車疑違規逆向行駛；該路段速限為40公里，曾男駕駛自小客車肇事時的車速疑已超速行駛，將調查釐清。