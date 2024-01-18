彰化縣政府農業處指出，蜂蟹蟎是蜜蜂體外寄生蟎，危害蜂群極大。（苗栗農改場提供／孫英哲彰化傳真）

近年入冬後讓蜂農頭痛不已的蜂蟹蟎今年持續危害，彰化縣政府今年首度採買防治蜂蟹蟎用藥，將透過各鄉鎮市農會發送，發放對象為2023年在縣內有申報養蜂登錄的蜂農計116人，蜂箱數約1萬8500箱，肴望透過藥劑補助，加上蜂農配合於適當時期強化防治，減少蜂蟹蟎危害。

彰縣府農業處指出，蜂蟹蟎是蜜蜂體外寄生蟎，吸取蜜蜂體液同時傳播多種蜂病，導致蜂勢衰弱，小小的蜂蟹蟎可寄生在採蜜工蜂上，進入蜂巢後躲在巢房吸食蜜蜂幼蟲、蛹的體液維生，導致蜜蜂身體畸形、容易衰弱或死亡，造成蜂群極大損害，使得蜂蜜產量大減，如同是蜜蜂瘟神，令蜂農聞之色變。

農業處表示，長期使用相同防治藥物，蜂蟹蟎容易產生抗藥性，並降低防治成效，為有效防治蜂蟹蟎，需要透過監測蜂蟹蟎族群量，並採取整合性管理措施，選用合適的物理或化學防治方法。

物理防治方式為割雄蜂房及雄蜂房誘殺；化學防治方式方面，目前可使用的藥劑僅有福化利及百里酚2種用藥。當透過監測結果發現蜂蟹蟎族群達物理或化學防治門檻時，可互相搭配使用，以減緩蜂蟹蟎繁殖。

農業處說，去年因低溫寒流，蜜蜂產卵後遭蜂蟹蟎大量寄生，造成幼蟲及蛹發育不全，蜜蜂出現身體衰弱或肢體不全，整體蜂勢變弱，影響蜂蜜產量甚鉅，蜂農們為了防治病蟲害，費盡不少苦心，今年首度採購防治藥劑，希望能發揮攻效。

彰化縣養蜂產業主要集中在八卦山脈，擁有無汙染、水質清澈的天然養蜂環境，在全國國產龍眼蜂蜜評鑑中表現卓越，屢屢獲獎。近年彰縣府與員林市農會攜手合辦「彰化龍爺蜜」的蜂蜜評鑑，推廣彰化縣獨特風味的優質龍眼蜂蜜。