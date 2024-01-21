四川省成都市某著名寺廟的張姓住持，遭踢爆和1名販賣傢俱的蔡姓女主播發生不倫關係，兩人還去開房間「啪啪」，這件事情傳到蔡女丈夫耳裡，蔡女丈夫氣炸，偷裝針孔拍下兩人性愛影片，並日後向張姓住持勒索逾千萬；據陸媒報導，涉案的張姓住持已被四川省政協撤銷第十三屆委員會委員資格，以及其他相關職務。

綜合陸媒報導，四川省成都市著名寺廟的張姓住持，2020年因要買傢俱認識販賣紅木傢俱的蔡姓女主播，兩人竟發生不倫關係，然而，蔡女丈夫發現此事後，事先取得兩人開房的房號，先到房間內偷裝針孔，遂偷拍下兩人性愛影片。

事後，蔡女丈夫拿著偷拍影片向張姓住持勒索，張姓住持因害怕事件曝光，先支付了200萬人民幣（約新台幣884萬元）的封口費，但後續又被索討約320萬人民幣（約新台幣1416萬元），氣得張姓住持直接報警。

張姓住持遭勒索320萬人民幣一案仍在調查中，據《川觀新聞》報導，因張姓住持涉嫌違紀違法，行為不端等原因，四川省政協開會決定，撤銷張姓住持第十三屆委員會委員資格，且張姓住持已被暫停四川省佛教協會副會長、蒲江縣佛教協會會長，以及寺廟住持等職務，且涉案的資金來源正在調查中。