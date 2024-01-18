物價、房價居高不下，但對於有錢的人來說買房卻是一種投資，網友就好奇要怎麼樣才能搶先得知預售屋的開賣時間，結果不少人透露，只要先買了第一間，未來就有很高的機率可以搶先購買。

鄉民「hisashi」近日在PTT房板表示，今年準備要買房，想找生活區域附近的預售屋看，但不論怎麼繞或是用網路搜尋的方式，都沒辦法確定哪裡會有確切的預售屋販售時間，只好上網請教，「煩請各位前輩提示方法，感謝」。

結果不少人透露，只要先買了第1戶，或是有表達強烈的購買欲望讓建商知道，很容易都會被優先通知，「照三餐打給建商，他知道你鐵定會買就會讓你進來先買，但如果你要看東看西確認一堆才買，那他們可能就無法，建議主動出擊，等通知就輸慘了」、「你先買第一戶，之後要推案前就會通知你」、「之前意外獲邀參加某建案比正式銷售早一天的VVIP潛銷，中午去看28戶兩房已經剩下20戶不到，隔天一般買家首賣當天已經剩下5戶，你說這不是VVIP挑剩的是什麼？」

其他人也建議「只要有去代銷案場留過資料，確定你是誠意買家+對市場行情有概念，推新案時就會聯絡你了」、「加群組最快，房仲都會有第一手消息，他們會幫忙宣傳，有的建案會有潛銷期，這個房仲會有消息」，還有人分享「找代銷女友，去年買兩戶後跟賣我房子的代銷交往，幾乎每個月都被資訊轟炸，一直告訴我哪裡的房子快開賣叫我去撿，還幫我做好分析有的沒的，超給力」。