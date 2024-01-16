信義房屋觀察，竹北房市自928檔期以來，中古屋流通天數變長，信義房屋專家建議，屋主見流通天數變長，逐漸有讓利趨勢，不再堅持要賣在實價登錄最高價，而中古屋仍有區位好、生活機能好、屋況清楚等優勢，建議有剛需的買方可以趁此時機多看多比價，有需求時大膽出價，有機會買到理想價格的物件。

信義房屋觀察，竹北房市自928檔期之後，中古屋移轉天數有稍微變長的趨勢，主因來自於買方仍因為房市政策、正逢總統大選等因素而觀望，不過剛性需求仍在，看屋的買方有逐漸增加的趨勢，信義房屋建議自住的剛性需求客戶，可以多看屋，若是有合適的物件大膽出價，有機會遇到屋主願意讓利的機會，

信義房屋進一步說明，竹北的屋主多為科技園區上班的園區客，這類客群經濟壓力較低，因此較少有急售需求，不過還是有部分屋主因為過去3年來持有竹北的房屋一路上漲，又經過這半年出售期間，發現買方趨於觀望，賣不到實價登錄最高價，因此基於資金調節的因素，不一定要賣在實價登錄最高價，有機會讓利。

此外，中古屋對消費者而言，仍有許多優勢，信義房屋表示，中古屋多位於生活機能較強的蛋黃區位置，交通、生活機能俱佳，而中古屋相較於預售屋，屋況清楚一目了然，也沒有爛尾樓風險，現正是中古屋購買的好時機。

信義房屋表示，竹北的蛋黃區因為素地漸少，推案量也不多，若是年輕首購族要找小戶數的房型，在蛋黃區居多，預售案仍是以較外圍的區位為主。屋齡10年內的中古屋單價約35-55萬上下，與預售案7字頭相比，仍有競爭力。