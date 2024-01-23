國家重要民俗「東山碧軒寺迎佛祖暨遶境」下周登場，2月2日清晨6點35分在碧軒寺舉行送駕儀式，護送佛祖返碧雲寺過年，2月18日晚間10點55分再舉行回駕大典；值得留意的是，考量時代變遷轉型，今年回駕入廟直接安座，原本晚間在東山市區的遶境，改為3月27日上午舉行。

東山迎佛祖歷史悠久，民俗維持迄今已近200年，每年農曆12月23日，信眾皆以徒步方式走古香路，越過重重山嶺，護送觀音佛祖「正二媽」回鑾碧雲寺過年；農曆1月9日當晚，再迎請「正二媽」下山，返回碧軒寺。

主辦宮廟安排接駁車方便民眾上下山，2月2日上午10點30分從白河杭內接駁至碧雲寺，中午12點可在碧雲寺第二停車場等候接駁回碧軒寺；2月18日下午5點起從碧軒寺發車到碧雲寺。

此外，今年較特別的是，往例回駕當天入廟後即開始在東山市區遶境，這次則改期到3月27日上午8點舉行。

主辦方表示，早期大約6小時即可以完成遶境活動，因應現代時空背景、新社區的產生及人民生活型態改變，路程不知不覺的累積增加。近幾年來遶境都需耗時近10小時，導致遶境結束已是隔日快天亮時分。

若居民提早收香案，眾神跟佛祖過境無人擺香案，也失去祈安遶境的意義。再者，配合台南市政府推動宗教優質化各項公約規定，避免於晚上10點後進行遶境及燃放炮竹煙火等政策，因此研擬遶境改期。

相關宮廟的執事人員代表日前開會取得共識後，經碧軒寺觀音佛祖正二媽以三聖杯做主同意，農曆1月10日觀音佛祖回駕入廟直接安座，原本回駕晚上在市區的遶境改期為3月27日上午舉行，提醒信徒留意。

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