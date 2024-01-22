台南市長黃偉哲致贈蘭花大盤給瑞士商務辦事處長陶方婭（Claudia Fontana Tobiasse）。（市府提供／洪榮志台南傳真）

瑞士商務辦事處長陶方婭（Claudia Fontana Tobiasse）與資深商務顧問王中群，22日拜會台南市長黃偉哲，雙方除針對台南與瑞士的潛在交流機會進行意見交換外，黃偉哲也邀請陶處長及瑞士的朋友們參與台南400盛事。

黃偉哲表示，台南期待與瑞士未來除了在經貿交流之外，也能在藝術、文化、教育等領域開展深入的合作。台南樂於推動與瑞士在物產或各類藝術活動的展演，以及教育單位師生互訪，台南能從瑞士以人為本的教育理念中吸收寶貴經驗，期盼藉由人民的互動，促進彼此更深的友情與理解。

黃偉哲還說，台南是台灣最古老的城市，還是台灣的「文化首都」，相信陶處長此行能夠感受到台南最溫暖的人情味；接下來台南400盛事將相繼登場，也邀請陶處長及瑞士的朋友們前來共襄盛舉。

陶方婭指出，近年來瑞士與台灣有諸多交流，很榮幸能到台北之外的城市好好認識台灣。目前約有130家瑞商在台灣，年度雙邊貿易額高達40億美元；另有360名瑞士國民在台灣，其中有20多人居住在台南。

陶方婭認為，瑞士與台南有許多潛在的合作機會，除有不少台灣人活躍於瑞士的藝文領域，台南也有許多國際性的文化展覽與活動，期盼未來瑞士也有機會一同參與。她還提到台瑞之間的高等教育交流密切，特別是在科技領域，每年都有不少台灣人前往瑞士的教育機構深造、交流。

市府表示，瑞士商務辦事處成立於1982年，主要目的是為推動瑞士與台灣的經貿投資及產業交流。陶方婭於2023年就任處長前，曾經擔任該辦事處的副處長，過去也曾駐瑞典、美國、迦納、巴西、奧地利、摩洛哥、荷蘭等地。這是她第二度造訪台南市，會後還將參訪台南市區的古蹟及觀光景點。