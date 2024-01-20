「不倒翁燈道」集結上百顆燈籠，由學生彩繪而成。(左鎮區公所提供／曹婷婷台南傳真 )

左鎮燈會將在今晚登場，這是一場由在地人發起、打造的燈會。(左鎮區公所提供／曹婷婷台南傳真)

左鎮燈會將在今晚登場，這是一場由在地人發起、打造的燈會。(左鎮區公所提供／曹婷婷台南傳真)

沒有藝術家加持，全部由鄉親動手打造，左鎮區公所今晚將首辦「月照竹林間 光影耀堊地」燈會，以在地竹子為元素，在地居民發想、動手打造9處展區，並由學生繪製120顆燈籠，眾人攜手將於今晚點亮左鎮夜空，未演先轟動。

左鎮區長余基吉說，這是一場由在地發起、在地合作的「小而美」燈會，將從1月20日起展至2月25日，燈會地點在蔗埕公園，總共規畫9個展區，包括光輝之流、竹林之心、時歲之輪、流星、竹暉之站、星光點點、不倒翁光道、竹映及青銀共創燈區，最難得的是，這些作品全部都是地方鄉親自己動手打造。

他說，這場燈會以左鎮獨特白堊地形環境為訴求，里長帶頭砍竹子、青銀共創，利用竹子結合燈會，展現出寧靜沉寂中的活耀與希望，藉此行銷左鎮特色觀光資源。其中「不倒翁燈道」集結上百顆燈籠，由南臺科技大學彩繪而成，另也邀請左鎮國小、光榮國小、左鎮國中畫出心中的左鎮。

余基吉說， 今年為台南400，左鎮人也「點燈」響應台南年度盛事，尤其近年來地方陸續整修活化左鎮老街，吸引店家進駐營運，左鎮還有知名的二寮日出、草山月世界等美景，以及左鎮化石園區等，也期待藉由燈會吸引更多人來左鎮駐足停留，深度認識左鎮。