海洋委員會海洋保育署為廣邀大眾齊心守護白海豚，於112年展開「推動白海豚在地連結輔導計畫」，白海豚巡護艦隊數量成長至250位漁民，共目擊152筆白海豚資料，讓大眾得以透過漁民視角，看到台灣西岸美麗的白海豚。為讓民眾有機會更瞭解白海豚生態，實地追蹤白海豚身影，海保署舉行4場共60人次的海洋生態導覽解說員培訓，及8場次白海豚生態旅遊，開放120位民眾參與，受到熱烈迴響，共吸引576人報名，當天即報名額滿！

海保署表示，「中華白海豚野生動物重要棲息環境」於109年公告，由於範圍廣大，單憑政府機關的人力與資源無法面面俱到，所以自110年開始與通苑、南龍、臺中、彰化、雲林及嘉義區等6區漁會合作，成立白海豚巡護艦隊，支持白海豚保育行動，同時請漁民於目擊白海豚時利用手機或相機記錄並回報，112年更與社團法人台灣蠻野心足生態協會攜手合作，邀集更多漁民及民眾參與白海豚保育行動，至今已有超過250位漁民加入，累積152筆回報資料，每筆目擊紀錄海保署提供漁民1,000元獎勵金。

海保署與通苑、南龍、臺中、彰化、雲林及嘉義區等6區漁會合作，成立白海豚巡護艦隊（圖片來源：海洋保育署提供）

海洋委員會主任委員管碧玲於「112年推動白海豚在地連結年度表揚活動」表揚漁民對白海豚保育的努力，其中因112年度有11次白海豚目擊紀錄而獲得「最多回報獎」的雲林縣漁民楊謹誠分享：「最高紀錄是9月在雲林台西海域，看到一群20多隻白海豚，其中有7隻是小海豚。每次看到白海豚都非常高興，因為就代表可以捕到很多魚了！」，管碧玲於頒獎時表示相信透過漁民對白海豚保育的協助，應能促進漁業資源的永續，並期待未來持續與漁民合作，共同守護白海豚幼體的成長。

透過漁民對白海豚保育的協助，應能促進漁業資源的永續（圖片來源：海洋保育署提供）

海保署署長黃向文指出，「推動白海豚在地連結輔導計畫」強調台灣白海豚與在地參與的重要性，招募在地民眾及更多利益相關者參與保育工作，以確保這個珍貴物種的永續生存，也期待讓大家與白海豚有更深刻的連結，除有助於支持地方經濟，也可為白海豚保護目標注入持久的動力，一起守護台灣白海豚的未來！

海保署辦理各地海洋生態導覽（圖片來源：海洋保育署提供）

112年度海保署辦理4場共60人次的各地海洋生態導覽解說員培訓，並於9月至10月舉辦8場次「海洋生態旅遊-臺灣白海豚的里海願景之旅」，活動由專業導覽員及在地漁民帶領民眾深入瞭解白海豚的故事，實際走讀白海豚棲息環境之海洋及河口生態現地，體驗在地漁法、深入地方魚市場及社區，海保署未來亦將與觀光單位及旅遊業者合作，擴大推廣白海豚生態旅遊，期待更多對海洋生態保育有興趣的民眾參與！