迴龍國中小推出結合書法、烘焙、創客、資訊，不同以往的制式作業內容，發展出「雷雕餅乾」。（陳夢茹攝）

會稽國中將生態保育家課程將延續至寒假的保育健走拍攝，開學後這些照片將匯聚成1張大型老鷹海報。（陳夢茹攝）

寒假快到了，桃園市國中小教師們精心設計具有創意及教育意義的寒假作業，包括讓學生體驗雷雕創作超具特色的拜年餅乾，另有學校融合SDGs讓學生在年夜菜中發展永續及惜食理念，讓學生在寒假時也能有所學習。

建國國中今年把寒假作業納入校本特色「國際視野」主題課程，以永續年夜飯為主題，將課堂裡所學的SDGs第2項中的「消除飢餓」落實在飲食行動中，讓全校學生主動去思考家裡的年夜飯是否有達到減塑、惜食、減少碳足跡、友善環境等永續指標，並請學生拍下家中年夜飯，介紹菜色及文化習俗。

建國國中8年級學生謝少弘分享，自己家裡有一小塊地種植南瓜，年夜飯以南瓜入菜可以達到減少碳足跡的永續指標。8年級學生陳以庭則說，我們家的年夜飯是以珍惜食物為主，以前都會煮很多、吃不完，可以利用微波等加熱方式儘量不要浪費食物。

會稽國中位於虎頭山、南崁溪旁，每年都會有約1萬5千多隻赤腹鷹從林口與桃園台地飛越過境，為此校方推出許多相關活動，像是秋日賞鷹活動，還有由學生自主學習開辦保育虎頭山過境赤腹鷹「良心商店」，以二手書做募款，最後將1萬多元捐給桃園市野鳥學會，作為保育老鷹之用。

會稽國中校長李文義說明，生態保育家課程將延續至寒假的保育健走拍攝，開學後這些照片將匯聚成1張大型老鷹海報，象徵著會稽國中首套本位課程的完滿達成，並持續培養學生成為生態保育家，引領學生實踐對當地生態的保護。

不僅如此，迴龍國中小也推出結合書法、烘焙、創客、資訊，不同以往的制式作業內容，發展出「雷雕餅乾」，在餅乾上雕出吉祥、滿等過年祝賀詞；位於復興區的巴崚國小則發展出具在地情懷的「泰拉風」課程，包括親自訪問耆老、體驗狩獵文化、自學泰雅歌曲等。

教育局長劉仲成說，寒假將從20日開始至2月15日，有將近3周的時間，希望爸媽能夠陪伴孩子度過豐富又有意義的寒假，每個學校都有推出屬於自己的特色寒假作業，有些與國際議題結合，有些則和在地歷史文化融合，盼孩子能夠自主學習，相信孩子可以做中學、學中做。

劉仲成另也提醒，孩子在寒假時，除了要有家長的陪伴、自主學習以外，家長需特別留意孩子於寒假期間的校外生活，包括孩子要去哪裡玩、什麼時候回來、交通工具等，若有異樣要主動關心了解，必要時也可以跟學校及老師取得聯繫。