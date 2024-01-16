桃園市消防局16日舉行四大隊新任大隊長布達儀式。（翻攝照片／蔡明亘桃園傳真）

桃園市消防局第四大隊大隊長陳莉婷為桃園消防首位女性大隊長。（翻攝照片／蔡明亘桃園傳真）

桃園市消防局今調整部分科與大隊長人事異動，其中火災預防科長陳莉婷調升第四救災救護大隊長，成為桃消有史以來第一位女性大隊長，消防局長龔永信今至龍潭隊部，出席典禮布達就任。

陳莉婷為警專專14期畢業，自桃園消防局基層做起，從消防隊員歷練科員、股長、專員及外勤組長，且擔任火災預防科長多年，內外勤資歷相當完整。

陳莉婷表示，第四大隊轄區面積570餘平方公里，佔桃園市近二分之一土地，包含平鎮區、龍潭區、大溪區及復興區等4個行政區，轄區特性多樣化，有人口稠密住宅區、高科技及傳統產業、軍事國防基地、古蹟名勝及原民部落等。

她強調，為因應轄區特性，做好救災救護工作，上任後必定克盡己責全力以赴，也會提醒同仁注意執勤安全，做好自我安全防護，竭盡全力讓團隊發揮最大戰力，守護市民生命財產安全。

龔永信指出，陳莉婷具備高度的消防專業素養，在火災預防科任內積極推廣普及住宅用火災警報器、推動消防圖審、查驗及安檢全面電子化、亦是全國首創在火災預防工作上通過ISO9001：2015品質管理系統認證。希望發揮消防韌性、嚴謹和細心，與地方建立良好互動關係，順利推展消防業務，共同打造安全宜居的桃園市。