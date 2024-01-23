台南市政府23日舉辦家暴暨性侵害防治有功人員表揚大會，市長黃偉哲頒發感謝狀給68組有功人員及網絡團隊。（洪榮志攝）

「不要讓受害者永遠在陰暗角落裡蜷縮著！」台南市政府23日舉辦家暴暨性侵害防治有功人員表揚大會，市長黃偉哲除頒發感謝狀給68組有功人員及網絡團隊，感謝他們齊心協力守護台南市，也呼籲民眾一起關心家暴及性侵害防治，幫助更多受害者從陰暗的角落走出來。

黃偉哲表示，家暴及性侵防治是社會救助非常重要的一環，希望能把這個觀念拓展到全市各里，不管是宣導、實際關懷或提供庇護幫忙轉介，讓社會福利機構及市府相關單位都能介入幫忙。

黃偉哲也強調，每個人都是阻止家庭暴力與性侵害發生的關鍵力量，希望能有更多人一起關心家暴及性侵害防治，避免讓受害者蜷縮在陰暗的角落哭泣，公私協力讓台南市變得更好、更有愛。

黃偉哲還認為，防治工作除了靠政府部門積極推動，更需要仰賴各方網絡團隊的力量，期盼在公私協力的努力下，共同提倡普及「暴力零容忍」共識，打造台南成為幸福宜居的城市。

市府社會局指出，該局從2016年起培力在地社區及鄰里組織，主動出擊就近關心左鄰右舍，超前部署防止暴力發生，直到去年底台南市共有26個社區組織及3個志工團體參與初級預防輔導計畫，該局也培育17名社區防暴宣講師，將防暴觀念轉化為貼近大眾生活的題材，並攜手17個民間網絡單位及5個性侵害一站式服務醫院，共同推動家庭暴力、兒少保護及性別暴力被害人需要的多元服務，還協助行為人接受相關輔導教育，降低暴力事件的再發生率。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。

★《中時新聞網》關心您，勇於求助，遠離網路霸凌！檢舉網路霸凌iWIN熱線：02-2577-5118、教育部反霸凌投訴專線: 1953。

★《中時新聞網》關心您，有家暴事件請撥打113保護專線。