中市游男不滿胞兄長期啃老，兄弟22日晚間爆發衝突，游持球棒攻擊兄頭部，打到他頭破血流倒地，經送醫急救傷重不治。游男坦承犯行，警訊後，依家暴殺人罪嫌送辦。（民眾提供／陳淑芬台中傳真）

中市游男不滿胞兄長期酗酒又啃老，常向7旬父母伸手要錢，游兄昨晚在家喝酒後又再索錢，兄弟一言不合爆發衝突，游持球棒攻擊兄頭部，失手重擊打到他頭破血流，倒地不起，經游父報警送醫急救，但游兄因傷重不治。游男到案坦承犯行，警方依家暴殺人罪嫌送辦，此宗因兄弟間隙釀悲劇命案，讓游家人傷痛不已。

台中市第三警分局調查，48歲游兄已婚，育有2名未成年女兒，與外籍配偶離婚後，1家4口仍與父母、胞弟同住在東區透天厝。游兄開計程車為業，但因嗜酒，出門做生意載客率不高，收入不穩定，常向父母伸手要錢，動輒索要3000至5000元不等。

45歲游男不滿胞兄啃老行徑，常告誡、責備啃老，兄弟因而常起爭執，感情不睦。游兄昨晚酒後，再度向父母要錢，游男見狀與兄衝突，兄弟兩人在家1樓大打出手，從廚房打到客廳，現場一片狼藉。

其他家人在樓上聽到爭執聲，初也不以為意，沒想到，游持木棒失手重擊兄頭部，兄被打到頭破血流倒地不起。

家人聞聲下樓發現事態嚴重，游父緊急打電話報警，救護人員將兄送醫，經急救後宣告不治。

警方抵達現場時，游男、父母及前大嫂、2姪女等人都在家，警方依現行犯逮捕游，他情緒低落不發一語，但坦承在兄弟因故爭執，他一時失控打死哥哥。

警方訊後，依家暴殺人罪嫌將游移送台中地檢署偵辦，並報請檢方相驗，追查釐清死因。

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