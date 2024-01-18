32歲的大陸男星蔣勁夫有著「胡歌接班人」的稱號，外型帥氣陽光，卻因到日本遊學認識日籍女友後情變，發生毆打女友事件，他主動向日本警方自首，律師證實他已經被釋放不起訴，並與對方和解，不會有刑事處分紀錄，被遣返回國。而之後認戀烏拉圭籍新歡Julieta，卻再度傳出家暴疑雲，因為這些事件醜聞纏身，導致演出作品遭到禁播；日前影視公司與他的官司結果出爐，意外洩露他的片酬。

根據陸媒《財經網》報導，2017年7月3日霍爾果斯中聯和蘇州傳視影視傳媒股份有限公司簽訂電視劇《米露露求愛記》合作合同，當時邀請男星蔣勁夫出演男一號，蘇州傳視共計向蔣勁夫支付了6915萬元人民幣（約3億元新台幣）的片酬，後來蔣勁夫傳出家暴女友的新聞，最終導致《米露露求愛記》無法播出，讓兩間公司的投資完全無法回收。

爆出家暴醜聞後，2020年蘇州傳視和蔣勁夫名下的名邑影視、大筑影視簽署和解協議，約定明邑影視和蔣勁夫向蘇州傳視支付1118萬元人民幣（約4952萬元新台幣），且蔣勁夫同意再和解協議生效四年後免費參演蘇州傳視投資的影視項目，但因政策對失德藝人的管控趨嚴，和解協議的約定無法履行，導致合約目的無法實現。

霍爾果斯中聯認為蔣勁夫的失德行為造成公司承受重大財務損失，要求蔣勁夫返還投資合同款5797萬元人民幣（約2.5億元新台幣），其中霍爾果斯中聯占投資總額30%，因此訴請賠償金額為1739.1萬元人民幣（約7702萬元新台幣），不過這場官司去年提起訴訟，2024年1月17法院審理後認為並非直接利害法人，非適格原告，駁回霍爾果斯中聯起訴。

消息一出引起熱議，當時蔣勁夫並非一線男星就可以拿到約3億元新台幣的片酬，讓許多網友直呼：「六年前都這樣了，難以想像那些一線大明星有多高」、「明星掙錢也太容易了，普通人幾輩子也不好掙這些錢」、「我承認對藝人和網紅的收入嫉妒」、「我的天哪，用燒的都沒有見過那麼多錢」。

★《中時新聞網》關心您，有家暴事件請撥打113保護專線。