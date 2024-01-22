劉冠廷、王淨親密對視。（CATCHPLAY提供）

劉冠廷劇中爬水管。（CATCHPLAY提供）

集結劉冠廷、隋棠、王淨等金獎卡司的旗艦台劇《非殺人小說》，由金馬入圍導演柯貞年執導、聯手王牌監製王小棣，首兩集21日晚9點在CATCHPLAY電影台正式首播，面對網友討論度破表的激情戲，隋棠坦言「與老公一起看還是要面對」，劉冠廷則說「雖然都知道是專業演出，但老婆一起看的時候仍然捏了把冷汗」。

《非殺人小說》上周三在CATCHPLAY＋數位影音平台開播後，即引起各種討論，熱度居高不下，在周日晚間Google熱搜榜搜尋排名飆升到第三名，劇情如洋蔥般一層一層推進，撲朔迷離的故事讓觀眾留言喊「好想一次追完！周日當晚飆出瞬間收視率0.61，最高點落在劉冠廷飾演的東東準備電影試鏡橋段。

劉冠廷飾演的萬年臨演更是累翻，網友甚至整理出7大點的「冠廷好忙」，包括床上運動、保護女友、找尋兇手、試鏡演出、搬運冰箱、飛簷走壁（攀牆爬水管）、假裝癲癇，形容是「冠廷宇宙最累的一次」，也讓不少粉絲期待本週三播出最新兩集後，還有哪些體力活等他接招。