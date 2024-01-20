王淨和劉冠廷戲裡偶有小爭執，王淨仍不斷鼓勵對方不要放棄夢想。（八大提供）

劉冠廷和王淨在主演的懸疑推理台劇《非殺人小說》中首次配對演情侶，為了培養兩人的CP感，王淨說：「會在現場跟大家一起玩猜歌遊戲，或者是講一些冷笑話。」增進互動默契之餘，而且講久了，不只她跟劉冠廷，和劇組感情也就像一家人。

劉冠廷戲裡當了10年的臨演，一直夢想成為偉大的演員，和王淨同居生活，遇到沒酬勞進帳繳不出房租時，王淨二話不說拿出錢包付掉；即便兩人偶有小爭執，女方仍不斷鼓勵、支持男友不要放棄夢想。王淨提起女主角的個性，透露這點和自己是蠻相近的，她說：「面對身邊在乎的人，我覺得我的狀態會和小路比較像。會不自覺地想要保護和照顧身邊親近的家人和朋友。」

談到角色對感情的態度，她形容是直率、義無反顧，雖然兩人在過程中經歷波折，學習到不同課題，但隨著劇情開展到後面有很大的反轉。有段劇情是小路陪著東東在家排練試鏡腳本，過程中，小路不時糾正東東的表演方式及情緒。私下，王淨對於表演準備，她自己的方式是「比較常是自己跟自己對話跟尋找角色方向，像是跟鏡子演練。偶爾有瓶頸的時候，會找信任的表演老師一起討論方向。」

《非殺人小說》21日(週日)起每週日晚間八點於八大戲劇台全台首播，每週三晚間六點於CATCHPLAY＋影音平台上架。