隋棠今（20）日出席電波儀器代言記者會。先前她因為感冒緣故傷到聲帶，記者會「失聲」，並絕口不回婆婆賴佩霞從參選到退選問題，今她罕見提起「婆婆」，但並非賴佩霞，而是老公Tony的生母。

隋棠透露前一個月，除了出席活動短暫回台，她其實人都在美國處理一些私事，自然得和婆婆（老公生母）相處。因為先前老公繼母賴佩霞參選，外界一直以「隋棠婆婆參選」當標題，老公生母頗為介意，也傳出隋棠因此被夾在中間，左右為難，這或許也是每當媒體問及賴佩霞參選相關事宜，她總是失聲之因。

今她大方分享和老公生母的相處之道，她說和婆婆互相尊重，也認為自己很幸運，「我婆婆真的很好，把我當成像自己女兒一樣對待。」婆婆知道她喜歡吃什麼，就會煮滿桌她愛吃的菜，知道她很需要睡眠，都會讓她睡滿8小時，「她還會幫我準備早餐，我真的覺得我是個很幸運的人」。

提到過年計畫，隋棠說正好婆婆在過年期間也會在台灣待上一個月，因此會帶著婆婆到處吃吃喝喝。