44歲歌手羅美玲因唱紅《愛一直閃亮》打開知名度，也曾出演電影《賽德克巴萊》。她在2015年和男星Terry（江振愷）結婚，兩人育有2個寶貝兒子，近日她在節目中透露，得知懷第三胎後，和老公一起告訴婆婆，但沒想到婆婆聽到後，生氣表示「為什麼你們都不問過我？」

羅美玲近日挺著6個月孕肚在節目《11點熱吵店》中透露，自己和老公是有在避孕、避開危險期的情況下懷上第3胎，而除了44歲高齡產婦身分外，和老公床事頻率，也只有1個月至少1次左右，讓主持人Melody都驚呼「美玲44歲有避還中，妳真的很厲害！」

羅美玲和老公慎重思考後，決定把孩子生下來，但是前兩胎都是由婆婆幫忙帶，加上大哥、二哥也都陸續有小孩，婆婆接連帶了許多孩子，還特地去上保母課，好不容易帶到羅美玲小兒子今年上幼兒園，婆婆原以為終於可以脫手了，但沒想到媳婦卻又懷了第三胎，羅美玲說「我永遠都記得那一當下，她嘴巴打開3分鐘，下巴快掉到桌上。」

羅美玲婆婆在聽到他們確定要生下小孩後，不滿說 「為什麼你們都不問過我？我的時間不是時間嗎？」主持人沈玉琳則是幫腔開玩笑說「幹嘛怪妳，是他兒子起色心耶」，羅美玲也說對婆婆很不好意思，讓她太辛苦了，現場來賓萁媽也給意見，要羅美玲紅包包大一點，沈玉琳也說給錢就對了，Melody則稍微緩頰說「婆婆也是怕你們太辛苦啦。」