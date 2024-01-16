24歲馬來西亞籍蔡姓女大生2022年10月遭勒斃，凶手陳柏諺被控殺人罪，死者家屬透過律師對外發聲，希望法官判處陳柏諺死刑，不要讓台灣成為馬國留學生的地獄，士林地院16日宣判，認陳柏諺「不具無法改善的絕對反社會性」，依殺人罪判處陳男無期徒刑，褫奪公權終身，可上訴。

陳柏諺歷次開庭均主張受其囑託而殺之、謀為同死，否認有殺人犯意，但法院考量，蔡女脖子上加瘀傷，手法為「一次性」，且力道之大導致蔡女舌骨骨折，並根據案發前蔡女的生活作息，並無自殺的理由，駁回陳柏諺辯稱加工自殺罪，以殺人罪判刑。

判決指出，法院考量判處無期徒刑，至少必須服刑25年始能聲請假釋，經矯正行為才能夠回歸社會，若在獄中仍未通過評估，則需繼續服刑，且10年、15年有期徒刑實屬太輕，認定符合自首條件，但並非真心悔悟，不予減刑，判處無期徒刑。

起訴指出，陳男2022年透過IG認識蔡女，兩人在10月7日首次見面，13日凌晨陳男使用網路轉帳贊助蔡女9萬9999元，但因反悔想要取回遭拒，憤而以手掐扼頸部，導致蔡女窒息死亡。天亮後返回新北市住處，並以自殺為由打電話給陳父、陳母，警消破門進入屋內，送陳男上救護車，他脫口說出「我殺人了」，警方在士東路、蔡女住處發現屍體，檢警介入偵辦。

為了駁斥陳男辯稱不忍心看到她死亡，共掐了蔡女3次，並因不敢直視，以抱枕擋住蔡女的眼睛，藉此蔡女完成自殺的心願。檢察官舉出10點不合理，其中包括脖子上的掐扼瘀傷，經法醫鑑定為「一次性」，戳破陳男謊言前後共掐3次，且力道之大導致蔡女舌骨骨折，與陳男所述加工自殺情況不同，案發前，兩人還一起去買超商買飲料，若蔡女要自殺，生前所作所為不合情理，認定陳男涉犯殺人。

陳辯稱是得到蔡女承諾而殺之，告訴代理人言詞辯論庭稱，蔡女10月5日與家人聯繫，畢業後要回到馬來西亞展開她輝煌的人生，並沒有任何自殺的理由。告訴代理人強調，陳男故意殺人，犯案後畏罪自殺不成，至今否認殺人，毫無悔意，家屬想到來台留學的女兒就此斷送未來，非常憤怒，希望法院判死刑。