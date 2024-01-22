屏東一名男子阿華（化名）因施暴女友（A女）而分手，2020年6月30日法院核發民事通常保護令，要求阿華不得對A女、A女父母有任何身體或精神上不法侵害之行為、更不得有非必要的聯絡，且應遠離A女住居所至少100公尺，保護令有效期間為2年。

法院審理，阿華不僅不知悔改，某日下午2時許，在潮州鎮綠色隧道看到A女在遛狗，竟恐嚇她：「我包包裡面有刀！」A女因心生畏懼只能配合，被迫前往汽車旅館發生性交行為。

阿華事後還不斷傳訊息騷擾，「好好的要請你吃個東西，妳卻要毀掉我，ok我會慢慢毀掉你的所有一切，妳就恨死我吧，王八蛋，總是你在逼我。」、「本來沒事的妳卻把自己搞到有事，我不想搞那麼大妳卻無聊要這樣搞，那就怨不得別人，沒事找是做的是你，我不想那麼狠妳卻逼我這麼狠，那就沒得商量了，妳可別後悔。」

「沒有結束的哪一天，我說過了，我們是永遠，你是我永遠的女人，休想逃走，人是會改變的，妳不要逃走我對妳的愛，那可是一輩子的，甲女。」、「沒關係，你就登出，我都說很清楚了，你想好好過生活，那就必須讓我見一次你，我也會好好離開你去服刑，你自己挑一條對妳往後日子好走了選擇，如果你還那麼傻我也沒辦法，妳知道我有多堅持…」。

「你什麼時候聯繫我，我就什麼時候收回來（指性愛影片），我想你也不想被很多人看」、「沒關係妳就一直不回，等事情到妳那時你就別後悔叫我收回」、「我發誓…就今天你在不聯絡我，我會用一切代價跟你換，你所有惡夢我今天全部發布到臉書，妳把我逼瘋了，妳也不想好過」、｢我早知道你在跟別人曖昧，現在已經跟他在一起了…那你就去死吧」。

阿華更威脅要將性愛影片上傳臉書，A女擔憂影片遭到散布，2020年9月某日只能聽從阿華指示，前往他的住處配合做發生性交行為，A女受不了阿華的言語恐嚇及性霸凌，選擇不再隱忍、報警提告。

法官審酌，阿華未能坦然面對全部犯行，犯罪後毫無悔悟之心，犯後態度至為惡劣，且未能與A女和解或賠償，法官日前依法判決，阿華犯強制性交罪，2罪，均處刑6年6月，應執行10年。又犯違反保護令罪，共10罪，各處刑3月，可易科罰金。可上訴。

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