《路透社》（Reuters）昨報導吐瓦魯財政部長潘恩紐（Seve Paeniu）指稱，吐國預計大選後重新審視與台灣外交關係。外交部發言人劉永健指出，吐國政要已多次重申支持兩國邦誼立場，批評潘恩紐為競選連任提出的主張背後顯然有中國大陸影響，呼籲國際社會共同反制中國大陸惡意介選。

吐瓦魯財政部長潘恩紐接受《路透社》訪問時表示，吐瓦魯預計在本周5大選後重新審視與台灣的外交關係，也補充說明，吐國選民希望國際社會在氣候變遷及發展上提供更多財政支持，不過吐國財政部長潘恩紐與吐國駐台大使潘恩紐（Bikenibeu Paeniu）為親戚關係，此番發言不免惹人疑慮。

劉永健表示，外交部已有掌握有關吐國財政部長潘恩紐的言論，他批評，吐國財政部長為競選連任而提出個人的政治主張，背後顯然有中國大陸因素影響，並不代表吐國官方立場。

劉永健強調，外交部與我國駐吐瓦魯大使館與吐國總督法拉尼（Reverend Tofiga Vaevalu Falani）、總理納塔諾（Kausea Natano）、外長Panapasi Neleso、國會議長Samuelu Teo等各界政要聯繫密切，且吐國政要已連日多次重申堅定支持兩國邦誼的立場，台吐雙方均珍視彼此友誼，未來也將在各領域中持續強化合作。

劉永健補充，外交部預祝吐國26日國會選舉順利成功，而對於個別候選人基於選舉考量，刻意在選前對外發表不友我政見，外交部至感遺憾。

他譴責，中國大陸處心積慮謀奪我國邦交國，並將之視為打壓民主台灣的主要手段，外交部不排除中國大陸為打壓我國外交空間，再次利用吐國選舉惡意操弄議題及影響特定候選人，意圖發動認知戰，混淆國際視聽，並呼籲國際社會持續支持民主台灣，共同反制中國大陸在各地侵蝕民主價值的惡意介選行為。