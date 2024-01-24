菲律賓總統小馬可仕日前公開祝賀我國大選，遭中國大陸強力施壓。外交部今天對中國大陸的惡劣行徑表達最嚴正譴責，並呼籲所有民主理念相近國家，持續合作遏制中國大陸威權主義在區域及全球的擴張。

外交部發言人劉永健指出， 我國於本月13日順利完成民主選舉，受到全球超過100國的衷心祝賀。然而外交部注意到中國大陸卻因菲律賓總統小馬可仕祝賀我國而強力施壓菲國，並發表粗魯無禮評論。在各國祝賀我國民主成就之際，中國大陸的激烈反應恰與文明國家背道而馳，顯示中國大陸共產體制不懂民主真締， 公然踐踏民主價值。

他說，中國大陸無所不用其極圖謀侵蝕台灣民主、扭曲台灣主權地位，除在選前透過軍事威嚇、經濟脅迫及認知戰等灰色地帶手段干預我國選情外，選後更在第一時間誘使諾魯外交轉向，並唆使索羅門群島、馬爾地夫及孟加拉等國，發表貶抑我國主權地位的言論，也施壓東協各國扈從中國大陸「一中」謬論。

外交部對中國大陸的惡劣行徑表達最嚴正譴責，並呼籲所有民主理念相近國家，持續合作遏制中國大陸威權主義在區域及全球的擴張。也再次對菲律賓總統小馬可仕等國際友人祝賀我國順利完成選舉表達誠摯感謝。

劉永健強調，台灣作為亞洲捍衛民主自由的燈塔與保障人權法治的堡壘，將堅定不移守護民主成果，並持續在國際間傳播良善力量。同時，外交部也呼籲中國早日覺醒，揚棄威權專制，共同維護世界的和平、繁榮與安全。