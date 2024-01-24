在世界各國紛紛恭賀我國順利完成民主大選之際，諾魯15日突襲式宣布與我國斷交，並轉向與北京建交，引起國際社會震驚。諾魯24日更與中共簽署恢復外交關係聯合公報，對此，外交部批評，諾魯接受中國大陸「一中原則」謬論，外交部深表遺憾，同時譴責中國大陸政府貶抑我國主權，打壓我國外交空間。

大陸外交部長王毅與諾魯外交與貿易部長安格明（Lionel Aingimea）24日於北京簽署恢復外交關係聯合公報，即日起雙方恢復大使級外交關係，諾魯政府也接受中國大陸「一中原則」。

對此，外交部痛批，中國大陸對外誆稱的「一中原則」並非事實，我國主權地位也絲毫不會受到該聯合公報改變，我國順利完成總統大選的民主成就已清楚向世界證明，中華民國與中華人民共和國互不隸屬。

外交部對於諾魯政府昧於金援利誘，受到中國大陸操弄，罔顧我國長年提供的發展援助與情誼再次表達痛心與遺憾。

外交部指出，政府絕不會屈服於中國大陸的惡意打壓，相反，只會更加堅定意志，捍衛國人自由民主的生活方式。同時呼籲國際社會共同反對中國大陸改變兩岸互不隸屬現狀惡劣行徑的意圖，攜手抵禦威權主義對民主價值的公然挑戰，並向各國呼籲持續支持民主台灣，維護印太區域和平、穩定及繁榮。