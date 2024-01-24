2024台灣燈會在台南，提前亮燈的安平燈區，2月3日將率先開展，市府24日舉辦宣傳活動時，特地邀請開展當天將現場演出的明華園總團，重新演繹暌違10年的戶外藝術大作《媽祖》精華版，炒熱現場氣氛。（洪榮志攝）

2024台灣燈會在台南，提前亮燈的安平燈區，2月3日將率先開展，市府24日舉辦宣傳活動時，特地邀請開展當天將現場演出的明華園總團，重新演繹暌違10年的戶外藝術大作《媽祖》精華版，炒熱現場氣氛。（洪榮志攝）

2024台灣燈會在台南，提前亮燈的安平燈區，2月3日將率先開展，市府24日舉辦宣傳活動時，特地邀請開展當天將現場演出的明華園總團，重新演繹暌違10年的戶外藝術大作《媽祖》精華版，炒熱現場氣氛。（洪榮志攝）

2024台灣燈會在台南，提前亮燈的安平燈區，2月3日將率先開展，共規畫「台南400」、「河光往事」等2大主題，在安平區林默娘公園、遊憩碼頭及運河沿岸，展出30件精彩大型作品。市府24日舉辦宣傳活動時，還特地邀請開展當天將現場演出的明華園總團，重新演繹暌違10年的戶外藝術大作《媽祖》精華版，炒熱現場氣氛。

市長黃偉哲指出，2024適逢台南400，倒數10天後台灣燈會將在安平燈區盛大啟燈。安平有當年荷蘭人蓋的熱蘭遮城，象徵著歷史、過去；歸仁的高鐵燈區就在沙崙智慧綠能科技園區旁，代表著科技、未來，今年的燈區從過去一路走向未來，歷史融合科技，美不勝收。

黃偉哲還說，開幕當天明華園總團將帶來暌違10年未開箱的大戲《媽祖》，這齣戲動員超過300人，並架設3個舞台，藝術價值及受民眾歡迎的程度，堪稱有史以來最高，感謝明華園一起成就台灣燈會開展美事，也歡迎全國民眾2月3日前來林默娘公園，看美麗的台灣燈會，欣賞明華園的大戲。

明華園總團當家台柱孫翠鳳也指出，1929年明華園在台南創團，台南是明華園創團的故鄉，因此今年2024台灣燈會在台南，明華園也要帶來10年未上演的大戲《媽祖》。這是明華園戶外最大型的表演，所需的人力物力最複雜，但帶來的精彩度絕對破表，期待2月3日開展當天，全國甚至國際的好朋友們，一起前來現場觀看明華園10年一期的《媽祖》大傳。

市府表示，2024台灣燈會規畫「高鐵燈區」及「安平燈區」等2大展區，2月3日由「安平燈區」打頭陣，開幕當天特別邀請明華園總團，重新演繹暌違10年的戶外藝術大作《媽祖》，作為燈會的開幕劇；展期間還有12處街頭藝人展演區，預計邀請19組知名團隊，帶來500場以上的精彩表演；另外，假日時段還安排展演，並結合無人機、煙火及燈光秀。

安平燈區位於安平區的林默娘公園、安平遊憩碼頭及安平運河沿岸，共展出30件以上大型作品，主題為「台南400」與「河光往事」。其中，「台南400」展區特別邀請原住民、客家、漢族、新住民、日本、荷蘭、印尼及台灣本土在國際享有聲譽的藝術家，於林默娘公園創作族群共融與文化永續的歷史想像；「河光往事」燈區則由新世代科技藝術家，再創台南運河嶄新風情與當年繁華的風貌。