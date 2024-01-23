台灣總統大選元月13日投票，代表民進黨出馬的現任副總統賴清勝選。菲律賓總統小馬可仕15日在社群平台發文祝賀賴清德「當選台灣下一任總統」，中國大陸外交部16日建議小馬可仕「多讀讀書」以了解台灣問題來龍去脈。小馬可仕今（23日）接受菲國媒體訪問時強調，他日前發文祝賀賴清德的舉動是「基本禮貌」，菲律賓並不支持台灣獨立。

小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）23日接受菲律賓媒體GMA新聞台（GMA NEWS TV）訪問時表示：「『一個中國』政策依然有效。自從我方採取這項政策以來，一直嚴格執行，一絲不苟。這一點並未改變，也不會改變。我們不支持台灣獨立。台灣是中國的一省，兩方會用什麼方式重新合併，這是內部事務。」

這是小馬可仕本月15日在社群平台X祝賀賴清德當選台灣下任總統、隔天遭中國大陸外交部批評以來，首度公開提及此事。小馬可仕強調，他只想要和平，不希望區域「發生衝突」。

小馬可仕在社群媒體祝賀賴清德當選台灣下一任總統，惹怒中方。

小馬可仕說，中方對於他向賴清德道賀的負面反應令他驚訝，他也誓言菲律賓政府會繼續堅持「一個中國」政策：「我只是做了很單純的舉動......我成了總統時，我收到了祝賀。所以你會怎麼做？向對方做出同樣的舉動，只是基本禮貌，這就是我的出發點。」

菲律賓外交部在馬可仕發文後幾小時試圖「滅火」稱，小馬可仕前述向台灣道賀的貼文是「總統向對方感謝他們接待我國海外勞工並成功執行民主過程的方式」。

菲律賓1975年與中華民國斷交之後，長期奉行「一個中國」政策。在此長期脈絡之下，菲律賓現任總統小馬可仕15日在社群平台X發文「代表菲律賓人民祝賀賴清德當選台灣下一任總統」的舉動實屬罕見。隔天中國外交部發言人毛寧就出言警告菲律賓政府「不要在台灣問題上玩火」，還建議小馬可仕「多讀讀書，正確了解台灣問題的來龍去脈，從而得出正確的結論」。中國外交部也召見菲國駐中大使提出嚴正交涉。

菲律賓和中國大陸去年持續處於爭執氣氛。菲律賓國防部長鐵歐多洛（Gilbert Teodoro）17日批評毛寧「自甘墮落，發言如此卑劣粗鄙，侮辱我國總統與菲律賓人民，也是進一步自我貶抑」。