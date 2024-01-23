民進黨總統當選人賴清德今(23日)在新北市萬里宴請立委落選人吃飯，受邀與會的台東縣立委落選人賴坤成順路到賴清德的老家外開直播參觀，更直接說出「來到傳說中的賴皮寮」，引發許多支持綠營的網友開嗆：「你居然用這個污衊的名詞」、「那是賴清德的老家，請尊重」、「白目的傢伙難怪你會落選」。媒體人謝寒冰則直言，民進黨英系的劉櫂豪無黨參選，應該要怪蔡英文，賴坤成應該不是不滿賴沒喬掉，只是單純白目。

賴清德今在萬里宴請黨內立委落選人，包含賴坤成、張美慧、鄭運鵬、劉仁照等人，無黨籍趙正宇都出席。賴坤成也在臉書發文，落選者才有的安慰餐，賴清德在萬里老家附近萬里酒莊美食餐廳款待這次立委落選者，原來落選的還真不少，老幹新枝通通有，環目四望，都是藍綠對決落敗，「而我卻是輸在綠分裂，我是年次最低也是身高最不高的！」蕭美琴以自身幾度落選的心境勉勵大家「失敗不是永遠的失敗」，但賴清德講話的時候他在外頭淋雨，沒得以聆聽。菜色很棒，大家顧講話，剩下很多，通通打包帶回台東加熱加料再辦一場「總統宴」，他也帶了一口柑給大家分享。

賴坤成下午也到賴清德的萬里老家外開直播參觀，直接說出「來到傳說中的賴皮寮，中幅里84號，這裡誕生了台灣總統」，還走到旁邊的小花園、池塘，一路稱讚環境不錯，「但冷氣都壞掉了」。

賴坤成還在直播虧說，這間房子能夠出台灣總統，「我家也要來改建一下」，期間還有很多民眾到賴清德的老家參觀合影，賴也笑說「很多人來參觀耶」。

不過賴坤成直播時喊出「賴皮寮」，讓很多支持綠營的網友留言批評，「委員，可憐啊三個字送給你！」「想退黨，就宣布」、「你居然用這個污衊的名詞，我覺得你很不應該很差勁」、「白目的傢伙難怪你會落選」、「這不是賴皮寮喔，這是賴總統老家」、「那是賴清德的老家，請尊重」。

對於賴坤成登門直播「賴皮寮」，媒體人謝寒冰今也在政論節目《新聞大白話》表示，賴坤成應該不是記恨賴清德沒有把無黨參選立委的落選人劉櫂豪喬掉，因為劉櫂豪是英系，應該要怪蔡英文才對，不能怪到賴清德頭上，應該只是單純白目而已。