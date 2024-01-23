雲林縣麥寮鄉長蔡長昆當選無效定讞，將進行鄉長補選，23日前縣議員許志豪、林建鴻2人都表示評估投入選戰，民眾黨林宜豊也有意願參選。地方人士分析，本屆鄉長選舉共5人參選，落選的4人都可能再次投入選戰，加上無黨籍現任縣議員許留賓也有參選意願，預估會出現5人競爭局面。

雲林縣麥寮鄉長蔡長昆於2022年九合一大選尋求連任涉賄選，雲林地檢署對蔡提當選無效之訴，一審遭駁回後上訴，二審判決逆轉，台南高分院本月18日改判蔡當選無效定讞，依規定，判決確定3個月內須辦理鄉長補選，國民黨、民進黨、民眾黨此戰都不缺席，已開始徵詢有意願者投入選戰。

本屆麥寮鄉長共5人參選，包括無黨籍蔡長昆、許志豪、林宜豊，以及民進黨許忠富、國民黨林建鴻。林宜豊後來加入民眾黨，他表示有意願投入補選，但還是要黨部進一步評估才能確定。林建鴻則說這幾天有許多人勸進，他會審慎思考再向大家宣布。許志豪同樣評估投入選戰。許忠富也有意再度參選。

民眾黨議員陳乙辰指出，目前民眾黨積極在地方扎根，此次補選已鎖定數名人選，希望推出最強人選打贏選戰，接地氣為民服務。國民黨雲林縣黨部書記長余維澤說黨部已開始運作，麥寮鄉為雲林人口數第3的鄉鎮，且有台塑六輕設廠，是雲林沿海發展的重點城市，會全力打贏這場選戰。

民進黨雲林縣黨部主委林金忠提到，目前黨部已徵詢許忠富等人，許個人有參選意願，這幾天會作最後決定，向外界公布參選名單。