網傳「退休軍公教人員18％優惠存款利息被砍，但退職政務人員仍照領」，行政院人事總處23日表示，政務人員優惠存款制度比照公務人員，支領月退職酬勞金者，其優惠存款利率已於2021年1月1日起歸零。

人總今天指出，政府推動年金改革，軍、公、教、政務人員均同步調降優惠存款。政務人員優惠存款制度係比照公務人員，自2018年7月1日起，支領月退職酬勞金者，其優惠存款利率已於2021年1月1日起歸零；支領一次退職酬勞金者，其優惠存款利率逐年調降至6％。

人總指出，政務人員退撫制度隨社會經濟環經變遷，歷經多次改革，依據93年1月1日施行之「政務人員退職撫卹條例」規定，2004年以後擔任政務人員者，只能領取離職儲金，係一次性給與並無優惠存款利率，僅少部分具有85年4月30日以前年資的政務人員得辦理18％優惠存款，並且在政府推動年金改革之後，均已比照公務人員逐步調降優惠存款利率。

人事總處強調，此資訊是5年前的錯誤訊息，特此澄清說明，也請民眾不要被誤導以訛傳訛。