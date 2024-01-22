南紡購物中心限時持會員紡卡於A1、A2館會員集點店櫃消費滿588元，即可獲限量「LINE Pay熊大店長紅包」。（南紡購物中心提供／朱世凱台北傳真）

因應春節假期，各大百貨商場紛紛動身推各式檔期優惠，南台灣百貨也不例外，像是漢神百貨2月29日前推出「龍舞喜迎春」活動，情人節當天還有機會獲情人節限定小禮；南紡購物中心25日至2月28日展開「龍有春」檔期，特別聯合居家、親子、大家電、名品傢俱、特販指定店櫃，舉辦為期2周的滿千送百活動，春節連假更安排福袋抽獎、特技表演等同歡活動。

漢神百貨25日至28日、2月1日至2月4日推出新春加碼送，只要刷同一卡加漢神Plus App，於全館（不含精品／名品／珠寶）滿6000送300元電子商品券、4F／B1F名品珠寶滿1萬送500元電子商品券、1F到3F精品滿2萬送1000元電子商品券。1F化妝品在2月1日至2月4日當日消費滿6666元加碼抽紅包乙次。

漢神百貨今年特別引進多家南部獨家快閃店，像是2月15日前有以棕櫚糖創造出健康美味甜點的「SUGARbISTRO日食糖製菓」，2月16日到2月29日則有純手工製作的「花磚甜點」。除此之外，6F生活逸品館也於28日前舉辦Fiskars北歐居家集團旗下品牌Family Sale，包含WEDGWOOD、皇家哥本哈根精選outlet餐瓷5折起；29日至2月8日則推dyson福利品特賣會全面6折起。漢神百貨2月10日大年初一也獻上舞龍祥獅耀新春，除了有往年最受歡迎的舞獅之外，今年特別請到龍年最應景的龍陣帶來氣勢磅礡的開店儀式，過年期間當日消費滿額還可兌換小朋友們最喜歡的展覽門票，2月14日情人節當天還有機會獲情人節限定小禮。

南紡購物中心25日至2月7日推出「金龍換新迎新春 回饋超有感」，凡於A1、A2館的居家、親子及特販指定店櫃消費滿5000元送500元APP電子抵用券；凡於A1館大家電、名品傢俱指定店櫃消費滿1萬元送1000元APP電子抵用券。25日至2月14日持南紡聯名卡於A1、A2館指定店櫃刷滿6000元送100元商品提貨單。25日至28日持指定五大銀行信用卡於A1、A2館指定店櫃刷滿6萬元送虎牌多功能鐵板萬用電火鍋。

農曆春節將至，南紡購物中心與LINE Pay攜手推出限定好禮，25日至28日凡於LINE Pay「我的會員卡」綁定會員紡卡，並持會員紡卡於A1、A2館會員集點店櫃消費滿588元，即可獲得限量「LINE Pay熊大店長紅包」；使用LINE Pay綁定任一信用卡付款，25日至2月28日可領88元優惠券、2月8日至2月15日可領688元優惠券。2月10日至12日持會員紡卡於A1、A2館會員集點店櫃消費滿2888元送50元發財錢母。2月11日至15日於南紡購物中心FB或GOOGLE評論5顆心送「限量招財平安幣」。

A2館1樓南紡廣場將於2月10日開賣限量198袋的「福袋！好運！龍喜哇！」福袋，幸運兒有機會抽到價值26萬8000元的OSIM uDream Pro 5感養身椅、台灣虎航高雄出發不限航點來回機票、墾丁灣臥民宿藍海雙人房住宿券等豐富好禮。A2館1樓南紡廣場將於28日舉辦「五堅情【ROYAL】簽唱會」，初一至初六也將有魔術、馬戲、特技表演。