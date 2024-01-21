7-11首度與南投日月潭頂級飯店子品牌「涵碧美饌」合作推「涵碧美饌紹興東坡富貴鮑魚御膳」，359元，加40元可帶走膳馨佛跳牆。（7-11提供／朱世凱台北傳真）

全家新春開運鮮食點綴「大富翁」可愛人物包括財神爺、阿土伯等，並透過吉祥命名、亮紅包裝吸引視線。（全家提供／朱世凱台北傳真）

全家APP隨買跨店取推「特盛鰻牛饌」原價330元，2月5日前特價259元，只賣4千份。（全家提供／朱世凱台北傳真）

萊爾富新春鮮食包括「聖筊黃金蛋炒飯」89元、「黃金薯餅牛肉堡」59元等。（萊爾富提供／朱世凱台北傳真）

OKmart與國宴主廚溫國智攜手推「台式庶民美食」系列，包括紅燒牛肉麵等共6道美食。（OKmart提供／朱世凱台北傳真）

春節將至，民眾新年期間對於吃食講求澎湃與喜慶意象，超商便推各式份量升級且包裝討喜的「開運鮮食」，像是與星級飯店合作的雙主食御膳、通路少見的輕奢鰻魚料理，在商品包裝上也能見到春節吉祥話或可愛肖像報喜，讓消費者更願意掏腰包下手，預期限定商品加持下，相關品類業績可較平時增長1成以上。

7-11即起匯集破10款鮮食換上新春包裝，依據餐點發想吉祥話刺激消費欲望，像是新品「韓式起司辣炒豬肉飯糰」採用韓國直輸辣醬炒豬肉拌飯搭雙起司，每口都濃郁開胃，包裝更印有「龍糰龍禧」諧音字句讓人會心一笑；另首度推豪華雙主食新菜單「涵碧美饌紹興東坡富貴鮑魚御膳」，用5顆鮑魚搭日月潭涵碧樓湖光軒餐廳獨家秘製的「紹興東坡肉」，佐以多樣配菜讓遊子或上班族可享受個人化星級年菜料理。

全家新春限定鮮食透過亮紅設計與點綴「大富翁」遊戲中的可愛人物創造話題，首推「五滷財神大雞腿油飯」以古法炊煮油飯搭特選秘滷大雞腿，是每年祭祀地基主的便利首選；新品「柑橘奶霜麵包」嚴選新竹寶山桶柑製成香濃微酸內餡，富有大吉大利寓意。另實體店、線上管道也端3款鰻魚料理，其中APP隨買跨店取主打「特盛鰻牛饌」，以外銷頂級白鰻搭蒲燒風味刷醬，而肉品則以冷藏牛肉直火炙燒，搭鹹甜壽喜燒醬汁逼出香氣。

萊爾富新年主打「聖筊黃金蛋炒飯」，以粒粒分明蛋炒飯鋪上如聖筊般一正一反的香腸，象徵「聖筊」在手，希望無窮，2月20日前買指定開運鮮食搭指定飲料可省10元。OKmart則與國宴主廚溫國智聯手推「庶民台菜」，包含牛肉麵、海鮮粥等，讓年節值班的上班族可品嘗記憶中的好滋味。