總統當選人賴清德23日下午到基隆謝票，強調將更重視基隆的建設。（讀者提供／張志康基隆傳真）

正副總統當選人賴清德、蕭美琴23日繼上午與新科立委會面，並於中午在萬里老家宴請立委落選人後，下午到了基隆進行「感恩便當會」，會中賴除重申將會協助基隆地方建設外，蕭美琴也不忘輔選過程中吃到的廟口美食，還向基隆市議會議長童子瑋喊話，要他記得安排來廟口「呷好料」。

賴清德強調，他出身於新北市萬里區，也是大基隆生活圈的一分子，他對基隆的發展有明確的計畫，其中重中之重就是基隆河谷科技廊帶計畫，這項計畫不僅基隆，對新北市、台北市都很重要，未來將會把原本的貨櫃場移至台北港周邊，取而代之的是科技產業。並結合基隆捷運，共同發展基隆河谷廊帶。

蕭美琴則表示，中午她和立委落選人鄭文婷吃飯時才說，若你覺得難過時，就想到她，蕭美琴說，她曾經到花蓮參選，當時沒有人看好她。她說，她到花蓮後，跟身邊的人說不要給她看民調，愈看愈痛苦；「我們就繼續一直拚下去就對了！」

蕭美琴話鋒一轉，她說，雖然未來立法院沒有蔡適應一起打拚，但相信未來市議會民進黨團會更努力跟中央一起合作，讓願景可以共同實現。雖然在地方施政身上確實也會碰到一些障礙，但是相信只要有這個心願意做，我們都可以讓一個城市脫胎換骨。

蕭美琴說，雖然未來幾年可以預見會有很多的挑戰，不管內部的政治挑戰或是外部的挑戰，只要大家繼續堅持、繼續用不怕挫折、克服萬難的精神，讓地方的施政能夠推動，讓中央好的政策可以延續下去，相信有一天還是會把基隆市長或立法委員再贏回來。

蕭美琴表示，在這段過程中很多民眾給她鼓勵跟支援。雖然她從外交官要轉型到選舉模式，中間還有一點適應期。她說，她會一直記得基隆廟口的點心都很好吃。蕭美琴也特別向基隆市議長童子瑋喊話，要他別忘記安排她來基隆廟口「呷好料」。