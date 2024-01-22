賴清德總統當選人（前左）22日到高雄左營元帝廟還願，高雄市長陳其邁（前左二）、立委劉世芳（前右二）、立委當選人李柏毅（前右）陪同。（林瑞益攝）

賴清德總統當選人22日到高雄左營元帝廟還願，他在致詞時說，未來會與左楠區立委當選人李柏毅、立法院同仁做好三件事包含守護國家、發展經濟與建設高雄。高雄市長陳其邁則開了賴清德玩笑，說總統是一份操勞的工作，未來賴會老很快。

賴清德上午到元帝廟上香，陳其邁、李柏毅等人陪同，許多民眾到場支持。賴清德回想起兩個月前到元帝廟的情形，當時大家冒雨支持，穿雨衣等候，令他很感動。且賴清德在此區域廟東里得票率71％，賴感謝大家的支持，以及玄天上帝的神威，讓選舉順利舉行。

賴清德還說，他未來與李柏毅、立法院的同仁會做好幾項工作，首先要守護好國家，保住民主憲政體制。其次，發展經濟，顧好民眾的飯碗，讓經濟發展，大家安居樂業。第三，高雄是南台灣的火車頭，要建設高雄，也可以帶動台南、甚至南台灣的發展，這是一舉數得。

賴清德並舉「護國神山」台積電為例說，台積電要來了，代表工作要來了，也會帶動其他公司到高雄投資，民眾有工作、政府有稅收，促進地方發展。賴清德還指出，未來會碰到許多困難，民進黨會勇敢面對，請身為台灣隊的大家繼續支持。

此外，陳其邁致詞時還開了賴清德的玩笑，陳其邁表示，以後賴清德的責任很大，現在兩人看起來差不多，但以後賴當總統後會老很快，市長還會很年輕。