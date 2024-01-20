賴清德今日送上花籃祝賀詹雅雯演唱會圓滿順利。（許雅淳攝）

大S、具俊曄今日送上花籃祝賀詹雅雯演唱會順利。（許雅淳攝）

王世堅今日送上花籃祝賀詹雅雯演唱會圓滿順利。（許雅淳攝）

金曲台語歌后詹雅雯20日於台北小巨蛋舉行「2024詹雅雯〈春分〉巡迴演唱會-台北場」。她出道32年，這回第6度攻蛋，將在台上一連演唱33首歌曲，把握機會熱情與歌迷近距離互動。人緣相當好的她，許多好友送上花籃，包括新總統賴清德、立法委員王世堅及陳時中、大S與老公具俊曄等人。

準總統賴清德特地送上會發光的花籃，祝福：「演出圓滿成功，超燃舞台，魅力佳人。」新科立委王世堅也祝賀：「演唱會盛大成功。」大S與老公具俊曄則在花籃上寫下，「祝勇敢的雅雯、演唱會大成功，身體大健康。」

陳時中也有去看詹雅雯演唱會。（圖／中時資料照，許雅淳攝）

陳時中現身詹雅雯演唱會。（圖／中時資料照，粘耿豪攝）

陳時中親自到場力挺詹雅雯演唱會，而他近4年前當時擔任衛福部長的陳時中擔任詹雅雯小巨蛋演唱會嘉賓，被問及這次還會上台？他用台語說：「沒辦法，上過一次台就好了，能力不足。」他私心最想聽詹雅雯演唱〈想厝的人〉、〈戀情海〉 更直誇，詹雅雯前幾年雖然生病，但一直以來都非常努力，「她自己身體有努力康復、努力演唱。」