民進黨主席賴清德當選總統後宣布退出新潮流，包括新閣揆人選的話題也都引發熱議。國民黨台北市議員柳采葳18日在《大新聞大爆卦》節目指出，新潮流不只在民進黨，商業界也有不少人以新潮流自居，這些人在商業界橫著走，囂張為非作歹。但這次大選讓北流、中流有所折損，不少人對新潮流虎視眈眈，所以賴清德有危機感，不得已做此決定。未來第一波行政人事必然都是砲灰，等到第二波、第三波才會放上自己人。

柳采葳表示，大家都知道，新潮流在民進黨就是一個最大派系，而事實上，不是只有在民進黨有新潮流，連跟民進黨比較有好的一些商業界，都有人以新潮流自居！他們怎麼自居？他們就說，我們這一派，就是跟新潮流比較好的商業界，「這都是一些我們不能講的秘密！」

「這些人很囂張喔，非常地囂張！因為新潮流夠大嘛！」柳采葳說，他反正就覺得，我就定期給新潮流一些糖果吃，「欸，他們在商業界橫著走好不好？」所以說賴清德一個新聞稿、一紙聲明退出新潮流，新潮流就什麼事都沒有了嗎？

柳采葳直言，新潮流就因此在民進黨中退居二線、退居老二了嗎？真的不要笑死人！但是新潮流真的在這次選舉中，有被消耗一些能量，這是事實，因為大家都知道，新潮流有分南流、中流、北流，這次南流選得很好，問題中流是誰？蔡其昌，蔡其昌雖然沒有倒，但是他旁邊的被國民黨的F3勝了，所以中流的確是有消耗一點點能量。中流跟北流關係又比較近，所以的確是會影響到賴清德沒有錯。

「所以賴清德他現在危機感也很深！」柳采葳指出，畢竟一個蔡英文派來的蕭美琴在旁邊要看著我，加上現在新潮流又被大家虎視眈眈，所以他不得已要做出一些決定。但是這樣拆彈，等他覺得危機感沒有那麼深的時候，就是他開始下手的時刻了。「而這個時刻，我不認為是在第一次的行政院長，因為大家都知道，第一任的行政院長，基本上就是一個砲灰，可能是很快就被罵下台的人。」

柳采葳提到，如果賴清德真要把他的自己人放在行政院，或放在一個相對比較重要的位置，可能是在第一波洗牌之後，第二波、第三波，這些人大家去觀察，才是賴清德的自己人。而現在被他推上去的這些人，可能都不是他的自己人，都是要上去當砲灰，被打一打就下台的人。